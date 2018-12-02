Шесть граждан Украины задержали за незаконный оборот оружия в Грузии

Тбилиси, , 19:28 — REGNUM 2 декабря в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и взрывчатки задержаны шесть граждан Украины, а также один житель страны. Об этом говорится в сообщении грузинского МВД.

«Шесть жителей Украины и один гражданин Грузии арестованы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в гостиничных номерах изъяли у задержанных пистолеты, самодельное автоматическое огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

По данному факту было возбуждено дело. Ведется следствие.

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