В Обнинске задержан гражданин Египта, у которого нашли пакет с наркотиками

Обнинск, Калужская область, , 17:55 — REGNUM В Обнинске Калужской области задержан 23-летний гражданин Египта, подозреваемый в сбыте особо крупной партии запрещенного вещества для дальнейшего распространения среди наркозависимых граждан.

Как сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе досмотра автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, оперативники изъяли пакет черного цвета, в котором находилось около 40 свертков с содержимым синтетического происхождения.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центра УМВД России по Калужской области, по результатам которой установлено, что в пакете находилось 213 гр психоактивного вещества и около 700 гр синтетического наркотика.

В отношении гражданина Египта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконному сбыту или пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время, подозреваемый в перевозке крупной партии наркотиков, заключен под стражу. Следствие продолжается.

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