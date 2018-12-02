В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами

Благовещенск, , 16:01 — REGNUM В Амурской области попал в ДТП автобус с вахтовыми рабочими. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Авария произошла в воскресенье, 2 декабря, 2018 года на 198 км трассы Введеново — Февральск — Экимчан. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек.

«Произошло опрокидывание автобуса с вахтовыми рабочими», — говорится в сообщении.

По факту гибели пассажира автобуса организовано проведение доследственной проверки.

Причины аварии пока неизвестны.

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