Два человека погибли в результате пожара в автосервисе Хабаровска

Хабаровск, , 16:03 — REGNUM Два человека погибли, а один пострадал в результате пожара в помещении автосервиса в городе Хабаровске. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Сообщается, что информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 04:28 по местному времени.

При прибытии на место пожара было установлено, что горят два деревянных строительных вагончика, обшитые железом. Пожарные приступили к тушению немедленно.

Площадь пожара составила около 60 кв. метров. Ликвидация последних очагов возгорания произошла в 06:40 по местному времени. В тушении пожара приняли участие 28 человек личного состава и семь единиц техники.

На месте пожара были обнаружены тела двух мужчин, ещё один мужчина был спасён и передан бригаде скорой медпомощи.

По предварительной информации, вдое погибших и пострадавший являются гражданами Китая.

В настоящее время на месте пожара работают специалисты из испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, а также оперативно-следственная группа и сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о начатой СКР доследственной проверке после крупного пожара в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, который стал причиной гибели одного из жильцов.

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