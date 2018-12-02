По меньшей мере семь человек погибли в Индонезии в результате схода оползня

Джакарта, , 15:48 — REGNUM Семь человек погибли, а ещё семеро серьёзно ранены при сошествии оползня в провинции Северная Суматра на западе Индонезии, сообщает 2 декабря агенство «Синьхуа».

По данным агенства, трагический инцидент произошёл в гостинице, находящейся в деревне Даулу округа Каро. Все, находящиеся на момент схода оползня в гостинице посетители, являются студентами вузов.

Тела погибших были переданы в больницу города Берастаги для идентификации, а пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Напомним, что ранее Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждало об опасности наводнений и схождения оползней и селей на островах Бали и Ява из-за дождей, которые продолжаются в регионе уже несколько дней.

Кроме того, в субботу, 1 декабря, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3, которое было зафиксировано у берегов Индонезии.

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