Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
16:29:40 МСК

По меньшей мере семь человек погибли в Индонезии в результате схода оползня

Происшествия

Ещё семеро получили травмы

Джакарта, 2 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Семь человек погибли, а ещё семеро серьёзно ранены при сошествии оползня в провинции Северная Суматра на западе Индонезии, сообщает 2 декабря агенство «Синьхуа».

По данным агенства, трагический инцидент произошёл в гостинице, находящейся в деревне Даулу округа Каро. Все, находящиеся на момент схода оползня в гостинице посетители, являются студентами вузов.

Тела погибших были переданы в больницу города Берастаги для идентификации, а пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Напомним, что ранее Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждало об опасности наводнений и схождения оползней и селей на островах Бали и Ява из-за дождей, которые продолжаются в регионе уже несколько дней.

Кроме того, в субботу, 1 декабря, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3, которое было зафиксировано у берегов Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии предупредили об опасности наводнения и оползней на Яве и Бали

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить