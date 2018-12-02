СКР начал проверку после крупного пожара на Ямале

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 15:03 — REGNUM На Ямале в Новом Уренгое СКР начал доследственную проверку после гибели мужчины при пожаре в жилом доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Сейчас на месте пожара на улице Первопроходцев, 3. работает следственно-оперативная группа. О погибшем известно, что он 1974 года рождения, ранее жил в этом доме.

По сведениям окружного управления МЧС России, этот гражданин был найден во время тушения огня и передан медикам, но спасти его не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в деревянном доме возник ночью 2 декабря. Спасти удалось десять человек. Ещё пятеро были госпитализированы в больницы, а четверым потребовалась амбулаторная медицинская помощь.

Для обогрева погорельцев администрация Нового Уренгоя предоставила автобус.

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