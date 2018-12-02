Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
14:58:19 МСК

Задержан один из участников стрельбы в ямальском Надыме

Происшествия

Ему грозит арест

Надым, Ямало-Ненецкий АО, 2 декабря 2018, 14:51 — REGNUM  На Ямале задержан один из участников стрельбы в городе Надыме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Сейчас решается вопрос о его водворении в следственный изолятор, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 1 декабря двое жителей Надыма во время ссоры расстреляли троих мужчин. Один погиб, ещё двое были доставлены в больницы.

По факту покушения на убийство двух и более лиц было заведено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале неизвестные расстреляли троих мужчин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить