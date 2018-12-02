Задержан один из участников стрельбы в ямальском Надыме

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 14:51 — REGNUM На Ямале задержан один из участников стрельбы в городе Надыме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении СКР.

Сейчас решается вопрос о его водворении в следственный изолятор, уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 1 декабря двое жителей Надыма во время ссоры расстреляли троих мужчин. Один погиб, ещё двое были доставлены в больницы.

По факту покушения на убийство двух и более лиц было заведено уголовное дело.

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