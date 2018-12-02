Сотрудник ДПС получил ранение во время проверки документов у нарушителя ПДД

Красногорск, , 14:51 — REGNUM Сотрудник ДРС в Подмосковье непреднамеренно ранил сам себя во время проверки документов у нарушителя. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сообщается, что во время дежурства сотрудник ДПС остановил автомобиль Infiniti для проверки документов. Водитель автомобиля отказался покинуть его и предъявить документы, а пассажирка автомобиля вела себя очень агрессивно и употребляла ненормтивную лексику в адрес сотрудников ДПС.

Сотрудник ДПС, руководствуясь Федеральным Законом «О полиции» обнажил и привёл в боевую готовность имеющееся у него табельное оружие. В этот момент женщина набросилась на него и сотрудник ДПС непроизвольно выстрелил себе в правое бедро.

Водитель иномарки был задержан. После задержания выяснилось, что он является сотрудником Мытищинского управления МВД. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Сотрудник ДПС был госпитализирован.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой сотруднику МВД грозит увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечение к ответственности в соответсвии с законодательством.

Кроме того, отмечается, что дисциплинарное взыскание будет наложено и на непосредственных рукводителей сотрудника МВД.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Дагестане, где скончался сотрудник полиции, получивший ранение в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием.

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