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На Ямале неизвестные расстреляли троих мужчин

Происшествия

Один погиб

Надым, Ямало-Ненецкий АО, 2 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  На Ямале в Надыме неизвестные расстреляли троих мужчин. Инцидент произошёл днём 1 декабря, пишут местные СМИ.

По информации СКР, двое граждан выстрелили в троих мужчин. Это произошло в ходе ссоры. Один из пострадавших погиб на месте, двое других доставлены в больницу.

По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Один из нападавших задержан.

Читайте развитие сюжета: Задержан один из участников стрельбы в ямальском Надыме

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Бытовые убийства
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