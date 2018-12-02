На Ямале неизвестные расстреляли троих мужчин

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 14:44 — REGNUM На Ямале в Надыме неизвестные расстреляли троих мужчин. Инцидент произошёл днём 1 декабря, пишут местные СМИ.

По информации СКР, двое граждан выстрелили в троих мужчин. Это произошло в ходе ссоры. Один из пострадавших погиб на месте, двое других доставлены в больницу.

По факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Один из нападавших задержан.

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