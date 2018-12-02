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Работа шахты на Алтае возобновлена после короткого замыкания

Происшествия

Пострадавших нет

Работа шахты на Алтае возобновлена после короткого замыкания
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Шахта

Горно-Алтайск, 2 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  После задымления возобноволена работа шахты рудника «Заречный» в Алтайском крае. Об этом сообщила 2 декабря пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Шахта была провентилирована, ущерба нанесено не было, пострадавших нет. Шахта продолжила работу в обычном режиме.

Ранее сообщалось об эвакуации 30 горняков, находившихся в забое шахты, на поверхность из-за короткого замыкания компрессора, вызвавшего задымление без возгорания.

Работа шахты при этом была остановлена для проветривания помещения и выяснения обстоятельств инцидента.

Также ИА REGNUM сообщало о возбновлении работы на шахте Денисовской в Якутии, где под обвалом погиб человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахта Денисовская, где погиб под обвалом человек, работает в штатном режиме

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