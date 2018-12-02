Пассажиры авиарейса Новосибирск-Екатеринбург угодили из мороза в парилку

Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Нескольким пассажирам, оказавшимся на борту самолёта Embraer 170 авиакомпании S7, стало плохо во время авиарейса Новосибирск-Екатеринбург из-за повышенной температуры воздуха в салоне самолёта. Об этом 2 декабря сообщает портал Е1.

По свидетельству журналистов портала, проблемы начались ещё до псадки в самолёт. Сначала водитель автобуса на лётном поле, ожидая опаздывающего пассажира, отказался закрыть двери салона автобуса, несмотря на то, что на улице было 25 градусов мороза.

При посадке в самолёт обнаружилось, что в салоне очень жарко, а при включении кондиционеров после герметизации салона, оказалось, что воздух, поступающий в салон обжигающе горячий.

На жалобы пассажиров экипаж дал ответ, что температура в салоне нормализуется после взлёта, однако этого не произошло.

Во время полёта нескольким пассажирам стало плохо из-за жары и бортпроводникам пришлось приводить их в чувство с помощью воды и нашатырного спирта.

На все просьбы пассажиров исправить ситуацию экипаж сообщил, что на землю уже доложено о случившемся, но до прибытия в аэропорт назначения сделать ничего нельзя.

В руководстве авикомпании пока не было дано никаких комментариев по поводу данного инцидента.

Ранее сообщалось о проблемах с вылетом в Россию, которые возникли у российских туристов в Китае в связи с поломкой воздушного судна.