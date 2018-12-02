Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
13:24:52 МСК

Из ТДК «Смоленский пассаж» в Москве эвакуировано около 200 человек

Происшествия

Причина эвакуации — угроза пожара

Из ТДК «Смоленский пассаж» в Москве эвакуировано около 200 человек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пожарная команда

Москва, 2 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Эвакуация людей из-за угрозы пожара была проведена в торгово-деловом комплексе «Смоленский пассаж» в Москве. Об этом 2 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что эвакуация была проведена в связи с коротким замыканием проводки, которое произошло на втором этаже комплекса.

Всего было эвакуировано около 200 человек. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось об эвакуации ста человек из-за задымления в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса «Тандем» в Казани. Источником задымления были масляные отложения в вентиляционной системе ТРК. Горение было ликвидировано, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Сто человек было эвакуировано этой ночью из ТРК «Тандем» в Казани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить