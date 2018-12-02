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Военно-Грузинская дорога остаётся закрытой для большегрузного транспорта

Происшествия

На границе России и Грузии скопилось почти 120 грузовиков

Владикавказ, 2 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  117 большегрузных автомобилей скопились на границе Грузии с Россией из-за ограничений проезда в связи с неблагоприятными погодными услвиями в Грузии. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

ПРоезд большегрузного автотранспорта по территории Грузии запрещён в связи с ухудшением погоды, отсутствием возможности обеспечить безопасный проезд большегрузов и в связи с рекомендациями пограничной полиции Грузии.

Проезд большегрузов запрещен на участке дороги от города Владикавказа до населённого пункта Ларс, в направлении на выезд из Российской Федерации. Ограничение действует с 20:30 мск 30 ноября до особого распоряжения.

ГУ МЧС рекомендует водителям воздерживаться от поездок в этом направлении.

Напомним, что ранее сообщалось о массовом скоплении автотранспорта на Кубани. Здесь из-за снежных заносов в ловушке оказались около 700 автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани в снежных заносах застряли более 700 автомобилей

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