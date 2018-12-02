Из-за непогоды на Военно-Грузинской дороге скопились 120 грузовиков

Владикавказ, , 10:47 — REGNUM На Военно-Грузинской дороге скопились почти 120 большегрузных автомобилей из-за ограничения движения в связи с ухудшением погодных условий в Грузии. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Ранее МЧС объявило об ограничении движения по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России с 30 ноября до особого распоряжения.

На данный момент в грузовиках находятся 117 человек.