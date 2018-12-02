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В Массачусетсе произошла авария с участием школьного автобуса

Происшествия

Автобус перевозивший 25 пассажиров, в числе которых были взрослые и дети, вылетел с дороги

В Массачусетсе произошла авария с участием школьного автобуса
Austin Pacheco
Школьный автобус

Беркли, США, 2 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  ДТП с участием школьного автобуса произошло в городе Беркли (штат Массачусетс, США), в результате чего есть пострадавшие, сообщает 2 декабря полиция штата в своем Twitter.

По данным полиции, автобус, перевозивший 25 пассажиров, в числе которых были взрослые и дети, вылетел с дороги. В результате инцидента также вылетел с дороги легковой автомобиль, его роль в происшествии устанавливается.

Сообщается также о двух пострадавших взрослых, которые доставлены в больницы Род-Айленда с серьезными травмами.

Как выяснила полиция, автобус возвращался в Тивертон из групповой поездки в святилище Ласалетте в Северном Эттелборо. Расследование инцидента продолжается.

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Дорожно-транспортные происшествия
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