В Массачусетсе произошла авария с участием школьного автобуса

Беркли, США, , 08:46 — REGNUM ДТП с участием школьного автобуса произошло в городе Беркли (штат Массачусетс, США), в результате чего есть пострадавшие, сообщает 2 декабря полиция штата в своем Twitter.

По данным полиции, автобус, перевозивший 25 пассажиров, в числе которых были взрослые и дети, вылетел с дороги. В результате инцидента также вылетел с дороги легковой автомобиль, его роль в происшествии устанавливается.

Сообщается также о двух пострадавших взрослых, которые доставлены в больницы Род-Айленда с серьезными травмами.

Как выяснила полиция, автобус возвращался в Тивертон из групповой поездки в святилище Ласалетте в Северном Эттелборо. Расследование инцидента продолжается.