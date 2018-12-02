В США самолет врезался в детское учреждение

Форт-Лодердейл, США, , 04:55 — REGNUM В американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в крышу здания, где находится центр-терапии для детей-аутистов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Трагедия произошла 1 декабря в городе Форт-Лодердейл. Самолет разбился вскоре после вылета из местного аэропорта. Два человека, находившиеся на борту, погибли.

В детском центре в момент крушения самолета находились восемь взрослых и пятеро детей. Одна из женщин получила легкие травмы.

Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте расследуют причины инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее частный самолет разбился в лесистой местности на юге штата Индиана. Погибли три человека.

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