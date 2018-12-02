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У консульства США на западе Мексики прогремел взрыв

Происшествия

Повреждена ограда разбитого возле здания сада

Гвадалахара, Мексика, 2 декабря 2018, 04:44 — REGNUM  В городе Гвадалахара в Мексике возле здания американского консульства произошел взрыв. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге генеральной прокуратуры мексиканского штата Халиско в Twitter.

Отмечается, что было приведено в действие взрывное устройство. Данных о пострадавших нет. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Телеканал Televisa сообщает о неизвестном, который бросил бомбу в сторону здания. Взрывом повреждена ограда разбитого возле здания сада. На месте взрыва, по неподтвержденным данным, остались фрагменты осколочной гранаты.

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Ситуация в Мексике
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