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После смертельного ДТП под Дудинкой возбуждено уголовное дело

Происшествия

Водитель микроавтобуса, в котором находилась юношеская команда по борьбе, столкнулся с грузовым автомобилем

Дудинка, Красноярский край, 2 декабря 2018, 04:30 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено после дорожной аварии в Красноярском крае, в результате которой двое взрослых погибли, а шестеро детей оказались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей 238 УК РФ, «Ооказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 1 декабря на автодороге Дудинка — Норильск. Водитель микроавтобуса, в котором находилась юношеская команда по борьбе, столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли водитель микроавтобуса и тренер команды, еще один взрослый и шестеро подростков 14−15 лет госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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