Воскресенье, 2 Декабря 2018 года
05:21:16 МСК

В Нижневартовске из-за пожара рухнула кровля склада

Происшествия

Людей в помещениях не было

Нижневартовск, Югра, 2 декабря 2018, 03:56 — REGNUM  Крупный пожар произошел в промышленной зоне Нижневартовска — пламя охватило мебельный склад. Об этом сообщает пресс-центр управления МЧС России по Югре.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 1 декабря в 21:55 по местному времени (19:55 мск). Первые пожарные подразделения прибыли на место через восемь минут, однако к тому моменту пожар охватил 1000 квадратных метров площади, а кровля здания частично рухнула.

Людей в помещениях склада не было. Пожарные смогли не допустить распространения пожара, возгорание было локализовано в полночь 2 декабря по местному времени.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на месторождении в Нижневартовском районе произошло возгорание технологического резервуара с нефтью. Серьезно пострадали двое работников, 1996 и 1971 годов рождения. Еще один мужчина 1997 года рождения пропал без вести.

Читайте также: Пострадавшие при пожаре на нефтебазе в Югре находятся в тяжелом состоянии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить