В Краснодарском крае задержан подозреваемый в массовом убийстве

р-н Гулькевичский, Краснодарский край, , 03:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве четырех человек задержан в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Преступление было совершено в селе Отрадо-Кубанском 1 декабря. Тела убитых найдены в частном доме. Это 42-летний хозяин дома, его 46-летняя гражданская жена и двое мужчин 36 и 48 лет.

По версии следствия, убитые и их знакомый, 30-летний мужчина, вместе распивали спиртное. В какой-то момент общение за алкоголем обернулось ссорой, и мужчина схватился за нож.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кубань всколыхнуло жестокое убийство жительницы поселка Псебай. Уголовное дело было направлено в Краснодарский краевой суд 22 ноября.

Читайте также: Расследование дела об убийстве многодетной матери на Кубани завершено