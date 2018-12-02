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Командующего Пятым флотом ВМС США нашли мёртвым

Происшествия

Смерть Стирни, по предварительным данным, не была насильственной

Манама, 2 декабря 2018, 01:55 — REGNUM  Тело командующего Пятым флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни обнаружено в его резиденции в Бахрейне. Заявление об этом опубликовано ВМС США.

Вице-адмирала нашли мёртвым 1 декабря. К расследованию происшествия приступили Служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна.

Отмечается, что смерть Стирни, по предварительным данным, не была насильственной.

Командование Пятым флотом принял заместитель Стирни контр-адмирал Пол Шлис. Он вылетел в арабское королевство, передает NBC News.

Королевство Бахрейн — основной пункт базирования Пятого флота ВМС США, зоной ответственности которого является западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота находится в столице страны Манаме, неподалеку расположена и резиденция командующего флотом.

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Военно-морской флот
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