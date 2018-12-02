Во время беспорядков в Париже пострадали 110 человек

Париж, , 00:26 — REGNUM По меньшей мере 110 человек пострадали в ходе протестов в Париже. Такие данные приводит французское министерство внутренних дел, сообщает телеканал BFMTV.

Состояние одного из раненых — критическое. Среди пострадавших есть полицейские, их 17 человек. Задержаны 270 человек.

Массовые акции во Франции организовало движение «желтые жилеты». Для охраны общественного порядка 1 декабря власти мобилизовали 65 тыс. полицейских и жандармов и 30 тыс. пожарных. При этом общее число участников протеста в этот день превысило 75 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, манифестации проходят во Франции с 17 ноября. Их участники недовольны ростом цен на топливо. В субботние дни 24 ноября и 1 декабря митинги переросли в беспорядки.

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