В США потерпел крушение частный самолет, есть жертвы

Вашингтон, , 23:52 — REGNUM В США упал частный самолет, выполнявший рейс из Селлерсберга в международный аэропорт Чикаго. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, в лесистой местности на юге штата Индиана. По последним данным, в результате ЧП погибли 3 человека.

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.

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