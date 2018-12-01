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В США потерпел крушение частный самолет, есть жертвы

Происшествия

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия

Вашингтон, 1 декабря 2018, 23:52 — REGNUM  В США упал частный самолет, выполнявший рейс из Селлерсберга в международный аэропорт Чикаго. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в пятницу, 30 ноября, в лесистой местности на юге штата Индиана. По последним данным, в результате ЧП погибли 3 человека.

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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