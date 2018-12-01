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В Париже в ходе акции протеста задержали более 250 человек

Происшествия

Активисты движения «желтые жилеты», которые с середины ноября 2018 г. митингуют в разных городах Франции, выступают против повышения цен на топливо

В Париже в ходе акции протеста задержали более 250 человек
Kristoffer Trolle
Французская полиция

Париж, 1 декабря 2018, 22:58 — REGNUM  Более 250 человек задержали в ходе протестной акции «жёлтых жилетов» в столице Франции. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные местной полиции.

«В Париже арестовано не менее 255 человек», — передает вещатель.

Ранее телеканал LCI сообщил, что столичная полиция применила против участников протестной акции слезоточивый газ.

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Как передавало ИА REGNUM, активисты движения «желтые жилеты», которые с середины ноября 2018 г. митингуют в разных городах Франции, выступают против повышения цен на топливо.

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Акции протеста
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