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В Сирии арестован ближайший помощник Абу Бакра аль-Багдади

Происшествия

Ближайший помощник лидера террористической организации ИГИЛ* был арестован в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 1 декабря 2018, 21:02 — REGNUM  Службы безопасности Сирийских демократических сил провели спецоперацию в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе ее был арестован один из лидеров террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его имя Абу Авайд.

По роду своей деятельности Абу Авайд отвечал за вопросы безопасности в районе сирийских городов Дейр-эз-Зор и Ракка. По словам пресс-службы СДС, за последние несколько месяцев он организовал более сорока нападений на гражданское население и бойцов СДС.

Кроме того, Абу Авайд является близким помощником Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Недавно СДС потерпели крупное поражение от террористов в провинции Дейр-эз-Зор и были вынуждены отдать им большой участок территории с шестьюдесятью населенными пунктами.

Террористы также умело используют противоречия между арабским населением и Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курдские формирования. Захваченных в плен бойцов СДС из арабов террористы, как правило, оставляют в живых и используют как инструмент для давления на местные племена, заставляя их отказываться от участия в боевых действиях, а также обменивают на своих соратников из тюрем СДС или продукты и медикаменты.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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Война в Сирии
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