Иностранца застрелили выстрелом в спину в Киеве

Киев, , 20:36 — REGNUM В ночь на 1 декабря в Деснянском районе Киева неизвестные застрелили 39-летнего иностранного гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«После разговора с неизвестными человек получил огнестрельные ранения в спину, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Отметим, что полиция Киева не уточняет, гражданин какой страны был убит.

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