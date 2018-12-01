Суббота, 1 Декабря 2018 года
18:20:39 МСК

В Челябинской области на территории комбината погиб рабочий

Происшествия

Ещё один пострадавший госпитализирован

В Челябинской области на территории комбината погиб рабочий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Магнитогорск, Челябинская область, 1 декабря 2018, 17:38 — REGNUM  Один человек погиб, ещё один получил травмы при обрушении углепластикового короба на территории Магнитогорского металлургического комбината. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительной информации, трагический инцидент произошёл сегодня, в 14:35 по местному времени. Обрушение углепластикового короба на здании сероулавливающей установки, размерами 3 на 4 метра и длиной 25 метров произошло во время очистки его от наледи двумя рабочими.

Один из рабочих получил при падении травмы, несовместимые с жизнью, второй был госпитализирован.

Для спасательных работ привлекались от ГУ МЧС 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось об обвале на шахте Денисовская в Якутске, где погиб человек, проработавший на предприятии 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахта Денисовская, где погиб под обвалом человек, работает в штатном режиме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить