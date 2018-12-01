Около 50 тысяч человек в Ленинградской области остались без водоснабжения

Волхов, Ленинградская область, , 17:01 — REGNUM Около пятидесяти тысяч человек в городе Волхов Ленинградской области остались без водоснабжения. Об этом 1 декабря сообщает новостной портал 47news.

Сообщается, что насосы водозаборной станции на реке Волхов остановились около двух часов ночи 1 декабря. Ещё через два часа прекратилась работа и водоочистных сооружений. Это привело к тому, что весь город с населением более 45 тысяч человек остался полностью без холодного водоснабжения. Около восьми утра администрацией города был объявлен режим повышенной готовности.

Около 10 часов утра в городе было отключено и горячее водоснабжение, чтобы избежать возможных аварий. Властями был опубликован график доставки питьевой воды населению.

Причиной аварийной остановки насосов на водозаборной станции послужило засорение водозаборной трубы, в которую попала рыболовная сеть. При этом на сеть и на трубу налипла шуга, препятствующая проходу воды.

На место аварии были вызваны водолазы, которые провели работы по очистке трубы. По заверениям администрации Волхова, к вечеру 1 декабря водоснабжение будет восстановлено в городе полностью.

Ранее сообщалось о ликвидации двух крупных коммунальных аварий в городе Воронеже, из-за которых без воды и тепла остались жители нескольких микрорайонов города.

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