СКР возбудил дело в связи с гибелью парашютиста на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 16:14 — REGNUM По факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочных прыжков с парашютом на Сахалине возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«Следствием проводится комплекс мероприятий, связанных с изъятием необходимой документации, а также допросом (ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков) лиц», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2018 года на Сахалине у 14-летнего спортсмена-парашютиста во время прыжка не раскрылся основной парашют, а близость к земле не позволила полноценно раскрыться и запасному парашюту.

Молодой человек, получивший различные травмы, скончался. Трагедия произошла на территории Корсаковского района.

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