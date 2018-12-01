По факту крушения армейского эшелона на Транссибе возбуждено уголовное дело

Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту железнодорожной аварии на Транссибирской магистрали на границе Омской и Новосибирской областей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воинский эшелон, перевозивший грузы для Минобороны РФ, в том числе гаубицы и гусеничную бронетехнику, сошел в рельсов в ночь на 1 декабря на перегоне Мангут—Называевская.

С рельсов сошел 71 вагон — 50 из них остались на колесах, 21 — перевернулись. Среди перевернувшихся — пять цистерн с мазутом.

В результате аварии никто не пострадал. Однако транспортной инфраструктуре был нанесен существенный ущерб. Военные грузы также были повреждены. Авария привела к задержке движения пассажирских поездов по Транссибу.

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