На Урале пострадавшие в резонансном ДТП мать и сын начали сами дышать

Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM Женщина и её двухлетний ребёнок, которые пострадали во время ДТП на пешеходном тротуаре по улице Фурманова в Екатеринбурге, начали самостоятельно дышать. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муж и отец потерпевших.

Он уточнил, что супруге предстоит еще одна операция на позвоночнике, после чего вновь пройдёт большой период реабилитации. Ребёнок, по его словам, также дышит самостоятельно и теперь его перевели в травматологию, после чего мужчина лёг в отделение с двухлетним сыном для помощи за уходом, сообщает издание «Накануне.ru».

"Положительная динамика есть. Выжить — уже небольшая победа», — заключил мужчина, уточнив, что прогнозы давать преждевременно и ребёнок восстанавливается медленно.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 14 ноября в Екатеринбурге. Водитель «Хонды» выехал на высокой скорости на пешеходный тротуар по улице Фурманова и сбил трёх человек, в том числе мать с двухлетним находившемся в коляске ребёнком. Движение по тротуару автомобиль прекратил после того, как врезался в столб. При этом сам водитель практически не пострадал.

Виновник ДТП был задержан на месте. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Обвиняемый был отправлен под стражу.

Отметим, что впоследствии выяснилось ещё одно обстоятельство. В ноябре задержанный управлял «Хондой» незаконно, так как 14 августа 2018 года по решению суда был лишён правом управления автомобилем бессрочно из-за наличия тяжёлой болезни, которая не позволяет управлять или работать на средствах повышенной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший в резонансном ДТП на Урале мальчик пережил две операции