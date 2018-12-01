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В Керченском проливе столкнулись два иностранным корабля

Происшествия

Пострадавших нет

Симферополь, 1 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Два иностранных судна столкнулись в районе Керченского пролива. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречьфлот.

Столкновение произошло 30 ноября во время маневрирования в 2:26 по московском времени. Судно Lady Maria, следовавшее под флагом Того, зацепило судно Azov Concord под флагом Мальты.

После столкновения экипаж Lady Maria сообщил о повреждении гребного винта. Судно Azov Concord после столкновения встало на якорь.

В результате инцидента никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды нет.

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Происшествия на воде
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