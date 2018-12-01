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В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Происшествия

Груз был направлен на отдельную стоянку для принятия правового решения

В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз
Rubén Pena Alvarez
Осторожно, радиоактивно!

Одесса, Украина, 1 декабря 2018, 12:54 — REGNUM  Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».

Сообщается, что в ходе проверки стационарная система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала повышенный радиационный фон в контейнере с грузом абразивных материалов, который перевозился большегрузным автомобилем.

После проведения дополнительного исследования было установлено, что уровень гамма-излучения контейнера выше естественного фона в десять раз.

опасный груз был немедленно отправлен на отдельную стоянку до принятия правового решения.

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Дезактивация радиоактивного загрязнения
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