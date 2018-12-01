В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Одесса, Украина, , 12:54 — REGNUM Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».

Сообщается, что в ходе проверки стационарная система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала повышенный радиационный фон в контейнере с грузом абразивных материалов, который перевозился большегрузным автомобилем.

После проведения дополнительного исследования было установлено, что уровень гамма-излучения контейнера выше естественного фона в десять раз.

опасный груз был немедленно отправлен на отдельную стоянку до принятия правового решения.