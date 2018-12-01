После крупной аварии на Транссибе СК начал проверку

Тюмень, , 11:05 — REGNUM После крупной железнодорожной аварии на Транссибирской магистрали в Называевском районе омской области Следственный комитет начал проверку. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в 21:57 по московскому времени на перегоне на границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошел армейский эшелон, который в том числе перевозил грузы для министерства обороны РФ.

Всего с рельсов сошел 71 вагон — 50 из них остались на колесах, а 20 вагонов перевернулись, из них пять — цистерны с мазутом.

Известно, что эшелон перевозил гаубицы и гусеничную технику Минобороны РФ.

Движение по Транссибирской магистрали было временно прервано. Затем движение было частично восстановлено. Однако некоторые пассажирские поезда были задержаны.

На месте происшествия уже работают восстановительные бригады железнодорожников. Также на место выехала следственно-оперативная группа Тюменского следственного отдела на транспорте.

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