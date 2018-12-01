Жительница Брянска ограбила аптеку из-за проблем с погашением кредитов

Брянск, , 11:09 — REGNUM Уголовное дело в отношении заведующей одного из филиалов аптечной сети возбуждено в Брянске. Об этом 30 ноября сообщил новостной портал «Брянский объектив».

По предварительной информации, женщина, работавшая заведующей в одной из аптек местной аптечной сети в течение нескольких месяцев, с ноября 2017 по июнь 2018 года, пользуясь своим служебным положением, совершила хищение более 1 млн рублей.

Украденные денежные средства подозреваемая использовала для погашения долга по ипотечному кредиту своих родственников.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы до 10 лет. Следствие по делу продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хищении 1,3 млн рублей у пожилой пары в Подмосковье. Подозреваемая по делу задержана и находится под стражей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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