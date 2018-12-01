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ДНР: Украинские боевики за сутки 19 раз нарушили режим перемирия

Происшествия

Украинская сторона ни разу не соблюдала ни одного перемирия в Донбассе

ДНР: Украинские боевики за сутки 19 раз нарушили режим перемирия
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 1 декабря 2018, 10:26 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил журналистам представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что при обстреле украинские боевики использовали стрелковое оружие, бронетехнику, а также гранатометы различного типа.

Напомним, что накануне представитель ДНР в СЦКК сообщил о 18 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков в Донбассе.

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