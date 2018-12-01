В Забайкальске отменён режим ЧС в одном из посёлков

Агинское, Забайкальский край, , 10:27 — REGNUM В посёлке Агинское Забайкальского края отменён режим ЧС, введённый ранее из-за нехватки топлива для котельной. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба губернатора региона.

Врио главы региона Александр Осипов лично проверил в ходе рабочей поездки в посёлок Агинское Бурятского округа как хдесь проходит отопительный сезон. Власти посёлка накануне взита Осипова приняли решение о смене теплоснабжающей организации.

Руководитель округа Бато Доржиева заявила, что все ресурсоснабжающие организации профинансированы должным образом. Директор теплоснабжающей организации сообщила, что уголь в котельную, где возникли проблемы, был доставлен ещё в пятницу, 30 ноября, в количестве 70 тонн, сегодня ожидается прибытие ещё 80 тонн топлива. В день котельная расходует 40 тонн.

Осипов в ответ подчеркнул, что все вопросы, связанные с проблемами в работе теплоснабжающих организаций надо решать ещё на стадии их зарождения, так как людей без тепла оставлять недопустимо.

Напомним, что ранее сообщалось о введении режима ЧС в нескольких районах Забайкальского края из-за нехватки топлива для котельных. При этом власти региона заявили, что нормативный запас угля есть, но по отдельным районам он не выполняется.

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