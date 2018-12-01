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На Сахалине во время тренировки погиб несовершеннолетний парашютист

Происшествия

Прокуратурой области организована проверка по факту гибели

На Сахалине во время тренировки погиб несовершеннолетний парашютист
(CristiC)
Парашютисты

Южно-Сахалинск, 1 декабря 2018, 08:14 — REGNUM  Проверку по факту гибели несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта (ЦТВС) на юге Сахалина проводит прокуратура Сахалинской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что проверка организована прокуратурой по факту гибели несовершеннолетнего парашютиста. Меры реагирования будут приняты по результатам проверки.

По предварительной информации, у курсанта парашютной секции во время прыжка не раскрылся основной парашют, а близость к земле не позволила полноценно раскрыться и запасному парашюту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобном случае во Владимирской области. Здесь во время выполнения плановых прыжков военнослужащими у одного из десантников не раскрылся парашют, что привело к гибели человека.

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