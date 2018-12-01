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На Транссибирской магистрали с рельсов сошли более 20 грузовых вагонов

Происшествия

Авария произошла на границе Омской и Тюменской областей

На Транссибирской магистрали с рельсов сошли более 20 грузовых вагонов
Александр Латышов © ИА Красная Весна
Железнодорожный состав

Омск, 1 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  Более 20 вагонов одного из грузовых составов сошли с рельсов у железнодорожной станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Авария произошла 30 ноября в 21:27 по московскому времени на перегоне между постом 46-й километр и станцией Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская — Ишим.

С рельсов сошли более 20 вагонов грузового поезда. В результатет аварии были нарушены габариты соседнего пути. Также была повреждена контактная сеть.

Уточняется, что речь идёт о грузовом поезде 2138, который являлся военным эшелоном. Всего с рельсов сошел 71 вагон — 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся. При этом среди перевернувшихся — пять цистерн с мазутом, однако о разливе нефтепродуктов не сообщается.

Известно, что эшелон перевозил гаубицы для Минобороны РФ, а также гусеничную технику, которая следовала на ремонтный завод.

Из-за аварии пришлось задержать семь пассажирских поездов, следовавших из Москвы.

В результатет аварии никто не пострадал. Также известно, что угрозы экологической безопасности нет. На место аварии были отправлены восстановительные поезда с бригадами ремонтников.

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Железнодорожные аварии
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