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Трамп объявил на Аляске режим ЧС из-за землетрясения

Происшествия

Трамп ранее разместил в своем Twitter сообщение о своих соболезнованиях народу Аляски

Анкоридж, США, 1 декабря 2018, 07:22 — REGNUM  Режим чрезвычайной ситуации утвердил на Аляске, после произошедшего там землетрясения, президент США Дональд Трамп, сообщает 1 декабря американское издание The Hill со ссылкой на официальное сообщение Белого дома.

В сообщении говорится, что президент США: «приказал предоставить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября».

Также сам Трамп ранее разместил в своем Twitter сообщение о своих соболезнованиях народу Аляски и попросил людей следовать советам «высококвалифицированных профессионалов», которые находятся на территории штата.

«Ваше федеральное правительство не пожалеет расходов. Бог благословит вас всех!» — заключил президент США.

Отметим, землетрясение на Аляске произошло 1 декабря в 8:30 по местному времени (20:30 мск 30 ноября) в 12 км севернее города Анкориджа. О пострадавших не сообщается. Также известно о повреждении зданий и разрушении дорог.

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Землетрясения
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