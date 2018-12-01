Из-за снегопада на трассах Кубани заблокировано более 600 автомобилей

Краснодар, , 06:00 — REGNUM Снежный шторм заблокировал около 650 автомобилей на трассах Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Сообщается, что в результате сильного снегопада и образовавшейся гололедицы в четырех районах края на трассах образовались снежные заносы, затрудняющие движение автотранспорта.

Спасатели оборудовали пункты обогрева и питания. Для расчистки дорог от снега привлечено около 50 единиц спецтехники. В крае в связи со снежным штормом был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях к ликвидации последствий снегопада могут подключить военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Минобороны РФ отмечает, что уже создано 20 сводных отрядов численностью более 2,5 тысяч военнослужащих.

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