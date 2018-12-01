Пассажирский самолет в США во время полета начал «раздеваться»

Тампа, США, , 05:25 — REGNUM У пассажирского самолета Airbus 320, принадлежащего авиакомпании Frontier Airlines, во время перелета из Лас-Вегаса в Тампу начала разваливаться обшивка одного из двигателей.

Инцидент попал на видео, заснятое одним из пассажиров из окна самолета. На кадрах видно, что листы обшивки, закрывающие двигатель, сломаны, а под ним видны провода. На борту лайнера находилось 166 человек, в том числе и дети.

https://twitter.com/TheTomGeorge/status/1068604546161696768

О происшествии пассажиры сообщили бортпроводникам, после этого самолет вернулся в аэропорт вылета. Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших не было. В настоящее время специалисты выясняют причины разрушения обшивки на самолете.