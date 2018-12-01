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Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы

Происшествия

И осудила нападение

Нью-Йорк, США, 1 декабря 2018, 03:53 — REGNUM  Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Сообщается, что во время атаки получил ранения водитель местной неправительственной организации. Пострадавший был госпитализирован.

Отмечается, что миссия занималась распределением гуманитарной помощи в провинции. Представители ООН решительно осуждают подобные нападения и называют их нарушением международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наладила производство минометных снарядов с химическим оружием в городской больнице Дейр-эз-Зора. По данным Минобороны, террористы планируют применить химоружие против курдов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: ИГ* применит химоружие против курдов, поддерживаемых США

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Война в Сирии
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