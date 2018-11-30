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На Аляске из-за землетрясения введен режим ЧП

Происшествия

Ранее местные власти опасались прихода цунами

Анкоридж, США, 30 ноября 2018, 23:14 — REGNUM  Режим чрезвычайного положения (ЧП) введен властями Аляски после землетрясения магнитудой 7,2.

Об этом 30 ноября сообщил в своем Twitter губернатор штата Билл Уокер. Он также заявил, что поддерживает связь с Белым домом.

На территории одной из военных баз, уточнил Уокер, организован информационный центр, собирающий данные о силе повторных толчков и разрушениях зданий, мостов и дорожных покрытий.

Отмечается, что о жертвах, пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Аляске опасались прихода цунами, но позднее отменили предупреждение о нем.

Читайте ранее в этом сюжете: В США отменена угроза цунами после землетрясения на Аляске

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Землетрясения
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