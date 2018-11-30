В Бразилии самолет упал на жилые дома. Погибло и пострадало 14 человек

Сан-Паулу, Бразилия, , 22:36 — REGNUM В северной части бразильского города Сан-Паулу небольшой самолет рухнул на жилые дома, сообщает 30 ноября Twitter городской пожарной службы.

По имеющимся на этот момент данным, в результате авиакатастрофы погибли два человека, еще 12 понадобилась помощь медиков.

Уточняется, что самолет, разбившийся в 21:00 мск, вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

Причина трагедии пока не выяснена.

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