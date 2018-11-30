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В США отменена угроза цунами после землетрясения на Аляске

Происшествия

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,1

В США отменена угроза цунами после землетрясения на Аляске
Antranias

Анкоридж, США, 30 ноября 2018, 22:35 — REGNUM  Власти США отменили предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения, произошедшего на юге Аляски. Об этом сообщается в микроблоге Национального управления океанических и атмосферных исследований США в Twitter.

«Предупреждение о цунами на Аляске, которое было объявлено после сегодняшнего землетрясение, отменено», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение на Аляске магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Анкориджа.

После этого из-за угрозы цунами была объявлена эвакуация жителей в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука.

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Землетрясения
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