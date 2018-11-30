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Норвегия нашла виновных в гибели фрегата Helge Ingstad. И это не Россия...

Происшествия

Умелые руки норвежских моряков не справились с фрегатом, неумело построенным испанцами

Норвегия нашла виновных в гибели фрегата Helge Ingstad. И это не Россия...
Kystverket/ Norwegian Coastal Administration
Гибель норвежского фрегата Helge Ingstad

Осло, 30 ноября 2018, 22:17 — REGNUM  Причиной гибели фрегата ВМС Норвегии Helge Ingstad является низкое качество его постройки испанскими кораблестроителями. К такому выводу пришла специальная комиссия по расследованию столкновения фрегата Helge Ingstad c танкером Sola TS и последующего полного затопления военного корабля.

В Норвегии опубликовано открытое дополнение к докладу комиссии.

В частности, там указано, что повреждение одного из отсеков корабля привело к его полному заполнению водой.

Причиной этого явления комиссия считает критически низкую водонепроницаемость отсеков фрегата и не менее низкое качество выполнения работ специалистами испанской судостроительной компании Navantia, строящей фрегаты проекта «Фритьоф Нансен» для военно-морских сил Норвегии.

По мнению комиссии, высока вероятность того, что все аналогичные фрегаты норвежских ВМС имеют класс живучести гораздо ниже заявленного производителем.

В свою очередь, представители испанской компании Navantia уже заявили, что «обвинения в адрес Navantia преждевременны», выразив готовность сотрудничать с норвежской стороной в расследовании инцидента с фрегатом Helge Ingstad.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября после столкновения фрегата ВМС Норвегии Helge Ingstad c танкером Sola TS почти весь экипаж фрегата покинул корабль, не производя мероприятий по борьбе за его живучесть.

Причины столкновения фрегата и танкера пока не выяснены.

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