Генконсульство РФ подтвердило смерть российской туристки на Гоа

Мумбаи, Индия, 30 ноября 2018, 21:53 — REGNUM Генеральное консульство России в Мумбаи подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти российской туристки в индийском штате Гоа.
По данным российских дипломатов, гражданка России Екатерина С. 1985 года рождения скончалась 28 ноября в больнице города Малуса после посещения местного ночного клуба.
В консульстве отметили, что точная причина смерти женщины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее газета Times of India сообщила, что 27 ноября гражданка России обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, а на следующий день скончалась.
В местных СМИ появились предположения о том, что смерть женщины может быть связана с употреблением наркотических веществ, однако её супруг опровергает эту информацию.
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