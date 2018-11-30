Генконсульство РФ подтвердило смерть российской туристки на Гоа

Мумбаи, Индия, , 21:53 — REGNUM Генеральное консульство России в Мумбаи подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти российской туристки в индийском штате Гоа.

По данным российских дипломатов, гражданка России Екатерина С. 1985 года рождения скончалась 28 ноября в больнице города Малуса после посещения местного ночного клуба.

В консульстве отметили, что точная причина смерти женщины будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее газета Times of India сообщила, что 27 ноября гражданка России обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, а на следующий день скончалась.

В местных СМИ появились предположения о том, что смерть женщины может быть связана с употреблением наркотических веществ, однако её супруг опровергает эту информацию.

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