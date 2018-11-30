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На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах от Анкориджа

На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами
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Анкоридж. Аляска

Анкоридж, США, 30 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 30 ноября на юге Аляски. Об этом сообщается в микроблоге Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в Twitter.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах к северо-западу от Анкориджа.

После землетрясения возникла угроза цунами. Объявлена эвакуация в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука. Местным жителям рекомендовано покинуть дома и занять позиции на возвышенностях.

Напомним, 21 ноября на юге Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Землетрясения
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