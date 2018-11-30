На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Анкоридж, США, , 21:13 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 30 ноября на юге Аляски. Об этом сообщается в микроблоге Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в Twitter.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах к северо-западу от Анкориджа.

После землетрясения возникла угроза цунами. Объявлена эвакуация в прибрежных районах полуострова Кенай и Залива Кука. Местным жителям рекомендовано покинуть дома и занять позиции на возвышенностях.

Напомним, 21 ноября на юге Аляски было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.