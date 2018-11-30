На границе сектора Газа ранены 28 палестинцев

Рамалла , , 20:17 — REGNUM В результате стычек с военными и полицейскими Израиля, произошедших в ходе протестов «Великого марша возвращения», получили ранения 28 палестинцев, сообщает 30 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Палестины.

Уточняется, что это уже «30-я пятница» протестов и среди пострадавших — один сотрудник пресс-группы минздрава Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с марта 2018 года продолжаются протестные акции в рамках так называемого «Великого марша возвращения».

Стоит отметить, что наивысшего напряжения эти акции достигают по пятницам.

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